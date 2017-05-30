Американский спортсмен-миллиардер Тайгер Вудс задержан за вождение в нетрезвом виде

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс арестован во Флориде за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает WPTV.

Сотрудники полиции задержали Вудса около трех часов ночи по местному времени. Его освободили из-под стражи в 10:50, он провел в участке более 7 часов. О наказании, которое грозит Вудсу, пока не сообщается.

Вудс — 14-кратный победитель турниров серии «Мэйджор» (самые престижные соревнования в мужском гольфе) и уступает по этому показателю лишь Джеку Никлаусу, в активе которого 18 титулов.

В 2009 году Вудс стал первым в истории спортсменом-миллардером.

За последние несколько лет гольфист перенес три операции на позвоночнике.

24 мая он написал в соцсетях, что последняя операция избавила его от чудовищной боли, и что он уже давно не чувствовал себя так хорошо.

"Я хочу играть в гольф на профессиональном уровне, но я не строю никаких планов. Я не смогу нормально поворачиваться еще месяца два-три месяца. Теперь все мое внимание направлено на реабилитацию и на то, чтобы следовать всем предписаниям врачей", - написал Вудс.