Женская сборная Украины по волейболу едет в Баку за путевкой на чемпионат мира

Тренерский штаб женской сборной Украины по волейболу определил заявку команды, которая сыграет в квалификации чемпионата мира-2018. Главный тренер национальной команды Гарий Егиазаров повезет в Баку 14 волейболисток, 5 из которых представляют украинские клубы и 9 – легионеры.

Как сообщает официальный сайт ФВУ, из-за травм не смогут помочь команде либеро Виктория Дельрос и доигровщица Анна Кириченко. Обе волейболистки принимали участие в отборе на чемпионат Европы-2017, который был успешным для Украины. Также отметим дебютанток в составе сборной – либеро Кристину Немцеву и блокирующую Юлию Герасимову. Диагональная Алеся Рыхлюк, выступающая за швейцарский «Волеро», сыграет за национальную команду впервые с 2009 года.

Состав сборной Украины на отбор к чемпионату мира-2018:

Либеро - Алина Степанчук («Химик»), Кристина Немцева («Химик»)

Блокирующие - Ирина Трушкина («Нилуфер», Турция), Инна Молодцова («Химик»), Юлия Герасимова («ТЕД Анкара», Турция), Светлана Дорсман («Азерйол», Азербайджан)

Диагональные - Карина Юрченко («Северодончанка»), Алеся Рыхлюк («Волеро», Швейцария)

Связующие - Александра Перетятько («Енисей», Россия), Елена Новгородченко («Висла», Польша)

Доигровщицы - Татьяна Козлова («Нилуфер», Турция), Анастасия Чернуха («Химик»), Анна Степанюк («Джакарта», Индонезия), Надежда Кодола («Канны», Франция).

Отметим, что сборная Украины во втором раунде отбора на ЧМ-2018 попала в группу Е. Все матчи наша команда проведет в Баку с 30 мая по 3 июня. Соперниками подопечных Егиазарова поочередно станут сборные Израиля, Азербайджана, Норвегии, Нидерландов и Дании. Напрямую на мундиаль попадет первая команда группы, а коллектив, занявший второе место, будет играть в третьем раунде отбора (стыковых матчах).

Напомним, что мужская сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира, проиграв в отборе три матча из пяти.