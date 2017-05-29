Гандбольный "Мотор" стал обладателем Кубка Украины, сделав золотой дубль

Гандбольный клуб «Мотор» (Запорожье) стал обладателем Кубка Украины сезона 2016/17. В финальном матче, который проходил в Запорожье, подопечные Николая Степанца обыграли своих принципиальных соперников – ZTR. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.

Первый тайм прошел в равной борьбе - «Мотор» смог уйти на перерыв с перевесом всего в одно очко. Однако во второй половине фавориты сыграли более уверенно и закончили поединок с разницей +10 – 31:21. Самым результативным игроком финала стал литовский разыгрывающий моторовцев Айденас Малашинскас – 10 голов.

Кубок Украины. Финал

«Мотор» (Запорожье) – ZTR (Запорожье) - 31:21(13:12)

В матче за третье место сошлись мариупольский «Шахтар-ШВСМ» и запорожский ЗНТУ-ЗАС. В упорном поединке победа досталась мариупольцам – 32:30.

Гандболисты "Мотора" к завоеванным золотым медалям чемпионата прибавили Кубок Украины, таким образом сделав золотой дубль.

Кубок Украины проводится с сезона 2010/11 годов. С тех пор «Мотор» выигрывал этот трофей четыре раза. Третий раз подряд запорожцы сделали золотой дубль на внутренней арене.

Отметим, что этот финал стал последним матчем в «Моторе» для тренера Николая Степанца, линейного Глеба Калараша и полусреднего Станислава Жукова. Они покинут клуб по окончании сезона. Запорожскую команду возглавит перспективный 32-летний польский специалист Патрик Ромбел.