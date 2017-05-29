Украинец Никишин стал чемпионом Гран-при Кубка мира по фехтованию в Колумбии

Лидер национальной сборной Украины по фехтованию Богдан Никишин завоевал чемпионский титул на последнем Гран-при нынешнего Кубка мира в колумбийской Боготе.

Украинский шпажист начал борьбу за награды сразу в туре прямого выбывания благодаря своей высокой позиции в мировом рейтинге FIE, сообщает Xsport. Сначала украинец вырвал победу в напряженной борьбе у американского фехтовальщика Джейкоба Хойли, после чего разобрался со швейцарцем Александром Питте, завершив поединок со счетом 15:6. В 1/8 финала украинец выиграл у француза Александра Бардене – 15:11.

В 1/4 финала Никишин не испытал проблем с бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне Йинсуном Юнгом из Южной Кореи, победив соперника со счетом 15:9, а в поединке за попадание в финал лидер национальной сборной Украины одержал верх над итальянцем Эдуардо Мунцоне.

В финальном бою Никишин победил еще одного итальянского шпажиста – 23-летнего Марко Фикера. За 7 секунд до конца поединка украинский фехтовальщик нанес навстречу четыре укола подряд, тем самым сохранив за собой лидерство и не позволив итальянцу завоевать второе золото в нынешнем сезоне. Никишин выиграл у оппонента со счетом 7:3.

Для Богдана Никишина чемпионский титул в Боготе стал первым в этом году. До этого последний раз украинский шпажист выигрывал на этапе Кубка мира в Рио-де-Жанейро в прошлом сезоне перед Олимпийскими играми-2016.

В сезоне 2016/2017 в активе украинца есть бронза швейцарского этапа TISSOT Grand Prix, а также серебро и бронза в командном первенстве на турнирах в Канаде и Германии.