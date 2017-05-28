Волейбольная сборная Украины завершила свое участие в отборе ЧМ-2018 поражением от Турции
20:43, 28 мая 2017Другое
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В квалификации чемпионата мира "сине-желтые" одержали две победы и потерпели три поражения.
Украина - Турция - 0:3 / cev.lu
Мужская сборная Украины по волейболу во французском Лионе завершила отборочный турнир чемпионата мира-2018.
В заключительном матче против команды Турции "сине-желтые" уступили со счетом 0:3. Ни в одной из партий подопечные Угиса Крастиньша не смогли зацепиться за весомые шансы на победу. В результате - 16:25, 19:25, 20:25, и поражение в трех сетах.
Украинцы заняли четвертое место в группе А среди шести участников. Всего в нынешней квалификации "сине-желтые" одержали две победы (над Азербайджаном и Исландией) и потерпели три поражения (Германия, Франция, турция).
Это был первый официальный турнир сборной Украины под руководством тренера-иностранца в волейбольной истории.
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