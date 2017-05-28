Украинка Яна Беломоина победила на втором этапе Кубка мира по маунтинбайку

Украинка Яна Беломоина выиграла второй этап Кубка мира в дисциплине маунтинбайк кросс-кантри, который принимал немецкий Альбштадт. Гонка проходила в самую жару, девушки стартовали в 11:15 по местному времени.

Читайте такжеУкраинка выиграла престижную гонку по маунтинбайку в АвстрииЯна постоянно держалась в группе лидеров, особенно уверенно себя чувствуя в подъемах. На руку украинке также сыграло падение одной из фавориток – действующей чемпионки мира и победительницы первого этапа Кубка мира Анники Лангвад. На последнем круге Беломоина боролась за победу с лидером рейтинга UCI Йоландой Нефф и двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр Майей Влощовской. На заключительной горе украинка ехала быстрее соперниц, что стало решающим фактором ее победы.

Беломоина пересекла линию финиша первой, показав время 1:38:25. 16 секунд ей уступила Влощовская, ставшая второй. Нефф приехала спустя 23 секунды после украинки, заняв третье место, сообщает Xsport.