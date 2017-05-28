Украинский дуэт Людмилы Лузан и Дмитрия Янчука выиграл бронзовую награду в смешанной эстафете на Кубке мира

В Сегеде (Венгрия) завершился этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

В предпоследнем виде программы украинцы Людмила Лузан и Дмитрий Янчук завоевали бронзовую награду в смешанной эстафете каноэ-одиночек 6х500 метров.

Читайте такжеУкраинские гребцы завоевали полный комплект наград из золота, серебра и бронзы на Кубке мира в ВенгрииУкраинский дуэт показал результат 13 минут 40,374 секунд. Чуть больше, чем на 20 секунд, украинцев опередил дуэт победителей Кисс/Лакатос из Венгрии. Второй была пара из Канады Винсент/Варга.

Таким образом, в Сегеде сборная Украины завоевала семь медалей, а всего 18 по итогам двух этапов Кубка мира (1-й этап состоялся в Португалии – 19-21 мая).

Это были первые старты сборной Украины по гребле под руководством двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана, сообщает официальный сайт Федерации каноэ Украины.