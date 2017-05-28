Леся Цуренко в украинском дерби на Ролан Гаррос обыграла Катерину Козлову и вышла во второй круг

Жеребьевка первого круга теннисного турнира Ролан Гаррос подарила болельщикам поединок, в котором соревновались две украинки. Леся Цуренко (42-я ракетка мира) противостояла Катерине Козловой (140-я в мировой классификации).

Поединок продлился 1 час 24 минуты и завершился победой фаворита встречи Леси Цуренко - 6:4, 6:0. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Первый сет шел в равной борьбе, но в шестом гейме Цуренко взяла подачу соперницы, после чего уверенно довела сет до победы. Второй сет Козлова откровенно провалила и не взяла ни одного гейма, уступив его Цуренко всухую.

Цуренко допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16. На счету Козловой один эйс, одна двойная ошибка и два брейк-пойнта.

Во втором круге Цуренко сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой, которая, напомним, сегодня днем сенсационно обыграла в первом круге первую ракетку мира Анжелику Кербер.