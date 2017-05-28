Украинские велосипедисты собрали все призовые места в последний день велогонки Race Horizon Park в Киеве

Сегодня в Киеве состоялась мужская международная велогонка Horizon Park Classic, которая завершила программу серии международных велогонок Race Horizon Park 2017, сообщает официальный сайт турнира.

Гонщикам предстояло пройти 12 кругов по 8 километров в Соломенском районе Киева (кольцо вокруг проспекта Лобановского и Протасового Яра), общая дистанция составила 96 километров. В гонке принимали участие 21 команда: 11 зарубежных коллективов из 9-ти стран и 9 украинских команд.

Победителем гонки стал украинский гонщик Александр Превар, представляющий украинскую Kolss Cycling Team. Второе место занял Егор Дементьев из другой украинской команды ISD-Jorbi Continental Team. Замкнул тройку призеров Сергей Лагкути, также представляющий Kolss Cycling Team.

"Если честно, до сих пор не могу до конца поверить в то, что выиграл. Но гонка сложилась для нас идеально: мы контролировали ее с самого начала и имели много пространства для разнообразных тактических маневров. Когда стало понятно, что наш отрыв из трех человек доедет до финиша, мы уже понимали, что у нас будет большое преимущество. Я безумно рад победе и буду теперь активно готовиться к другим гонкам", - сказал Александр Превар.

В Вышгородском районе Киевской области также прошла женская гонка в программе VR Women ITT, индивидуальная гонка с раздельным стартом. Выиграла гонку Анна Соловей, выступающая за украинскую команду Lviv Region Team. Второе место у Ольги Шекель (Ukraine National Team), третья позиция - у Валерии Кононенко (Ukraine National Team). Украинские велосипедистки, таким образом, как и мужчины, собрали все призовые места.