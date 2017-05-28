Теннисный Ролан Гаррос в первом же круге потерял первую ракетку соревнований Анжелику Кербер
Непреодолимым барьером для лидера мирового рейтинга оказалась россиянка Макарова.
На кортах Парижа проходит первый день основной сетки теннисного турнира из серии Большого Шлема - Ролан Гаррос. Один из первых же матчей принес неожиданный результат.
Первая ракетка мира в женском рейтинге - немка Анжелика Кербер - уступила россиянке Екатерине Макаровой и выбыла в первом круге соревнований.
Матч продолжался 1 час 22 минуты и завершился победой россиянки со счетом 6:2, 6:2. Немецкая теннисистка гораздо лучше играла на подаче соперницы, а вот свою подачу, к примеру, во второй партии не смогла защитить ни разу.
Последний гейм второго сета стал одним из самых продолжительных - Кербер имела шесть брейк-пойнтов, но не смогла реализовать ни один из них, а вот Макарова сумела выиграть розыгрыш на первом же матч-боле.
Среди украинских участников сегодня сыграют Леся Цуренко и Катерина Козлова, которые проведут поединок между собой. Победитель этого матча, который состоится позже, во втором раунде сыграет именно с россиянкой Макаровой.