Теннисный Ролан Гаррос в первом же круге потерял первую ракетку соревнований Анжелику Кербер

На кортах Парижа проходит первый день основной сетки теннисного турнира из серии Большого Шлема - Ролан Гаррос. Один из первых же матчей принес неожиданный результат.

Первая ракетка мира в женском рейтинге - немка Анжелика Кербер - уступила россиянке Екатерине Макаровой и выбыла в первом круге соревнований.

Матч продолжался 1 час 22 минуты и завершился победой россиянки со счетом 6:2, 6:2. Немецкая теннисистка гораздо лучше играла на подаче соперницы, а вот свою подачу, к примеру, во второй партии не смогла защитить ни разу.

Последний гейм второго сета стал одним из самых продолжительных - Кербер имела шесть брейк-пойнтов, но не смогла реализовать ни один из них, а вот Макарова сумела выиграть розыгрыш на первом же матч-боле.

Среди украинских участников сегодня сыграют Леся Цуренко и Катерина Козлова, которые проведут поединок между собой. Победитель этого матча, который состоится позже, во втором раунде сыграет именно с россиянкой Макаровой.