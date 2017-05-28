Украинские гребцы завоевали полный комплект наград из золота, серебра и бронзы на Кубке мира в Венгрии

В Сегеде (Венгрия) состоялись воскресные финалы на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. По их итогам на счету украинской команды оказалось три медали, сообщает официальный сайт соревнований. Наша сборная завоевала одно золото, одно серебро и одну бронзу.

Первый финал воскресенья - и первая победа. Полтавчанка Мария Кичасова и Анастасия Горлова из Львова стали чемпионками в гонках байдарок-двоек на дистанции 200 метров. Они со старта вишли на лидирующую позицию и удержали преимущество до финиша! 36,922 секунд - результат украинок, они почти на полсекунды опередили конкуренток.

Серебряную медаль на каноэ-двойке завоевали украинцы Дмитрий Янчук и Тарас Мищук (дистанция 500 метров).

А в гонке на байдарке-одиночке на 500-метровой дистанции еще один наш соотечественник Олег Кухарик финишировал третьим.

Напомним, что медальным для украинцев был и предыдущий день соревнований в Сегеде.