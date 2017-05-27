Сборная Украины по волейболу выиграла второй матч подряд отборочного турнира ЧМ

Во французском Лионе завершился матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира по волейболу, в котором сборная Украины разгромила команду Исландии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:0.

Игра проходила при полном преимуществе украинской команды, которая не дала сопернику набрать хотя бы 20 очков ни в одной из партий - 25:12, 25:19 и 25:15. Матч длился, в общей сложности, всего чуть более часа - 68 минут.

Лучшим игроком матча стал волейболист сборной Украины Владимир Тевкун, на счету которого 17 очков (8 брейков). У Олега Плотницкого 12 очков (4 брейка), Андрея Левченко - 10 (5), Андрея Дьячкова - 9 (5).

Таким образом, сборная Украины одержала вторую победу на турнире (первую, накакнуне - над командой Азербайджана), при двух поражениях на старте (от Германии и Франции).

В воскресенье наша команда проведет матч за 3-4 места со сборной Турции.

Как сообщал УНИАН, по регламенту соревнований борьбу в ЧМ продолжат 1-2 команды группы. Остальные - выбывают из турнира. Сборная Украины досрочно лишилась шансов попасть в финальную часть соревнований.