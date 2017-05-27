Датчанин Гиннеруп выиграл велогонку серии Race Horizon Park в Киеве

В Киеве завершилась вторая гонка из серии велогонок Horizon Park Race - Race Maidan - победителем которой стал датчанин Расмус Эсманн Гиннеруп, сообщает официальный сайт соревнований.

Спортсмен преодолел дистанцию в 116 км. за 2 часа 33 минуты 40 секунд, а на последних метрах дистанции показал себя великолепным финишером. Датчанин пересек линию финиша первым в компании из нескольких десятков гонщиков, проехавших гонку в одном темпе.

Поляк Гжегож Степняк финишировал вторым, а Дмитрий Жигунов из Беларуси - третий.

Лучший из украинцев - Виталий Буц, закончил гонку на 4-м месте.

В женской гонке Horizon Park Women Challenge победу одержала Алжбета Павлендова из Словакии, второе место - у Таисии Наскович из Беларуси, третье - у украинки Марины Иванюк.

«Бесспорно, Horizon Park Race Maidan – это главный праздник года для всей велосипедной Украины. Возможность соревноваться в самом сердце страны, да еще и на День Киева, не только привлекает огромную аудиторию, но и является уникальной для большинства велогонщиков», – отмечает Александр Башенко, президент Федерации велоспорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park. «В этом году мы несколько поменяли маршрут, сделав гонку масштабнее и доступнее для зрителей из более отдаленных районов Киева. Кроме того, не будем забывать и про женщин, у которых в этом году вновь появилась возможность проявить себя перед большим количеством зрителей».

Старт Horizon Park Race Maidan в этом году дал легендарный украинский велогонщик Андрей Гривко, единственный представитель Украины в высшем дивизионе мирового велоспорта WorldTour. «Раньше мне было сложно приехать в Киев на Race Horizon Park, так как в конце мая у меня напряженный гоночный календарь. Но в этом году выдалась вынужденная гоночная пауза, так что я смог откликнуться на предложение Александра Башенко. Буду очень рад пообщаться со всеми велолюбителями, болельщиками и журналистами!», – говорит Гривко.

То, что Horizon Park Race Maidan имеет особое значение не только для украинских, но и для зарубежных гонщиков, подтверждает экс-призер Race Horizon Park Марек Руткевич из польской команды Wibatech 7r Fuji, который и в этом году приехал в Киев. «Далеко не каждый день мы получаем возможность проехать по центру европейской столицы. Для нас это большой шанс и большой праздник. Мы всегда с большим удовольствием приезжаем в Киев, потому что RaceHorizon Park всегда организовывается на самом высоком уровне».

Как сообщал УНИАН, накануне, в первой гонке серии победу одержал Михаил Кононенко из киевской команды Kolss Cycling Team-1. Велогонка мира состоялась в пятницу на "олимпийском кольце" в пгт. Чабаны.