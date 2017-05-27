Украинские гребцы завоевали три медали на этапе Кубка мира в Венгрии

В Сегеде (Венгрия) завершились финалы первого дня 2-го этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, по итогам которого на счету украинской команды оказалось три медали, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша сборная завоевала серебро и две бронзы.

Виталий Цуркан и Олег Кухарик в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 метров финишировали на 2-м месте с результатом 3 минуты 06,485 секунды. На последних метрах дистанции они уступили победу дуэту из Испании (3:05,624), но обошли пару из Чехии (3:09,239).

Читайте такжеУкраинцы добыли пять побед на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Португалии В свою очередь, Людмила Лузан в каноэ-одиночке повторила свой успех первого этапа в португальском Монтемор-Велью, вновь заняв 3-е место на дистанции 500 метров. Украинка преодолела дистанцию за 2 минуты 08.504 секунды. Она проиграла Вираг Балле из Венгрии (2:05,035) и Кейти Винсент из Канады (2?:06,950).

А вот победители первого этапа Игорь Трунов и Иван Семикин в байдарке двойке на дистанции 500 метров, на сей раз заняли 3-е место с результатом 1 минута 28,386 секунды. Они уступили дуэтам из Франции (1:28.125) и Венгрии (1:28,302).

Этап Кубка мира в Сегеде завершится в воскресенье, 28 мая.