Сборная Украины по волейболу впервые выиграла в отборочном турнире чемпионата мира
22:01, 26 мая 2017Другое
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Украинцы разгромили команду Азербайджана.
Сборная Украины впервые выиграла на турнире в Лионе / cev.lu
В Лионе (Франция) завершился матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира по волейболу, в котором сборная Украины обыграла команду Азербайджана, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинцы выиграли со счетом 3:0.
Наша команда разгромила соперника в первой партии - 25:13, испытала проблемы во втором сете, но также его выиграла - 25:23, а потом уверенно выиграла третью партию - 25:20.
Таким образом, украинцы впервые выиграли на турнире в Лионе. Ранее наша сборная проиграла командам Германии и Франции - оба раза по 0:3.
Сборная Украины досрочно потеряла все шансы попасть в двойку сильнейших команд по итогам турнирам и продолжить борьбу за путевку на ЧМ.
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