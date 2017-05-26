Украинка Козлова вышла в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису

В Париже завершился матч финального раунда квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Екатерина Козлова обыграла Александру Крунич из Сербии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

Игра длилась 2 часа 13 минут.

Козлова выполнила на протяжении этого матча два эйса (0 - у соперницы), допустила одну двойную ошибку против трех у сербки, выполнила 72 процента точных первых подач (61%).

Всего украинка выиграла 92 розыгрыша мячей, против 79 - у соперницы.

Таким образом, в основном турнире в Париже сыграют шесть представителей Украины - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Екатерина Козлова, Александр Долгополов и Сергей Стаховский.

Как сообщал УНИАН, турнир в Париже продлится с 28 мая по 11 июня