Стали известны соперники украинских теннисистов на Открытом чемпионате Франции

13:56, 26 мая 2017
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В Париже прошла жеребьевка второго турнира года из серии "Большого шлема". 

Две украинки выиграли стартовые матчи на Открытом чемпионате Франции / rolandgarros.com

В Париже состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису - второго турнира года из серии "Большого шлема", сообщает официальный сайт турнира.

Согласно жеребьевке, в первом круге Элина Свитолина, которая посеяна на турнире под пятым номером, встретится с представительницей Казахстана Ярославой Шведовой.

Леся Цуренко и Катерина Бондаренко встретятся с победителями квалификаций. 

Также в основной турнир может попасть Екатерина Козлова, которая в пятницу проводит матч финального раунда квалификационных соревнований.

Александр Долгополов в первом круге сыграет с Карлосом Берлоком из Аргентины. Соперник Сергея Стаховского станет известен после завершения квалификации.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 28 мая по 11 июня в Париже, на кортах теннисного клуба "Ролан Гаррос".

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Теги: #Франция#Свитолина#теннис