Стали известны соперники украинских теннисистов на Открытом чемпионате Франции

В Париже состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису - второго турнира года из серии "Большого шлема", сообщает официальный сайт турнира.

Согласно жеребьевке, в первом круге Элина Свитолина, которая посеяна на турнире под пятым номером, встретится с представительницей Казахстана Ярославой Шведовой.

Леся Цуренко и Катерина Бондаренко встретятся с победителями квалификаций.

Также в основной турнир может попасть Екатерина Козлова, которая в пятницу проводит матч финального раунда квалификационных соревнований.

Александр Долгополов в первом круге сыграет с Карлосом Берлоком из Аргентины. Соперник Сергея Стаховского станет известен после завершения квалификации.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 28 мая по 11 июня в Париже, на кортах теннисного клуба "Ролан Гаррос".