Сборная Украины по волейболу проиграла второй матч подряд и практически потеряла шансы попасть на ЧМ

Сборная Украины по волейболу потерпела второе поражение в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2018.

В Лионе украинская команда уступила одному из фаворитов, а также хозяевам группы А - сборной Франции, сообщает официальный сайт ЕКВ.

Команда "сине-желтых" под руководством литовского специалиста Угиса Крастиньша проиграла со счетом 0:3. Если в первом сете украинцы боролись, завершив первый игровой отрезок со счетом 20:25, то во второй партии потерпели полный разгром – 8:25. Третий сет также сложился не в пользу украинской команды – 15:25.

Самым результативным игроком сборной Украины, как и в первом матче, стал Василий Тупчий, который заработал 10 очков.

Напомним, в среду сборная Украины в стартовой игре квалификации проиграла немецкой команде - также со счетом 0:3.

Подопечным Угиса Крастиньша еще предстоит провести матчи против Турции, Исландии и Азербайджана, однако два поражения подряд фактически сводят к минимуму возможность побороться за путевку на чемпионат мира-2018.

По регламенту турнира лучшая команда напрямую квалифицируется на ЧМ, а команда, занявшая 2-е место в группе, попадет в стыковые матчи плей-офф.

Следующий матч украинцы проведут 26 мая против команды Азербайджана.

Квалификация на чемпионат мира-2018.

Франция – Украина 3:0 (25:20, 25:8, 25:15)