Украинка Катерина Козлова вышла в финал квалификации теннисного Roland Garros

Украинская теннисистка, 140-я ракетка мира Катерина Козлова в трех сетах обыграла турчанку Ипек Сойлу и вышла в финал квалификации Roland Garros. Матч завершился со счетом 7:6(4), 2:6 6:3 в пользу украинки.

Встреча длилась 2 часа и 26 минут. За это время украинка ни разу не подала навылет, но допустила 4 двойные ошибки, сделав 8 «брейков». Соперница Козловой также не сделала ни одного эйса, при 3 «двойных» и 8 реализованных брейк-поинтах, сообщает официальный сайт турнира.

Таким образом, Козлова взяла у Сойлу реванш за поражение в финале прошлогодней квалификации Roland Garros. Украинка теперь снова сыграет в квалификации парижского турнира и встретится с сербкой Александрой Крунич.

Как сообщал УНИАН, сегодня в финал квалификации Roland Garros вышел также украинец Сергей Стаховский.