Парламент ввел понятия национальных видов спорта, к которым принадлежат боевой гопак и рукопашный бой

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" (относительно признания национальных видов спорта).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 227 из 351 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом определено на законодательном уровне понятие национальных видов спорта.

Читайте такжеРукопашный бой в Верховной Раде назвали национальным видом спорта Предусмотрено, что в случае отсутствия соответствующей международной спортивной федерации статус национальной спортивной федерации, способствующий развитию национального вида спорта, предоставляется по решению центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере физической культуры и спорта. В тексте закона нет перечня национальных видов спорта.

На заседании парламента во время рассмотрения в апреле данного законопроекта в первом чтении министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил, что «за годы независимости Украины стали возрождаться и развиваться виды спорта, которые выросли из украинских традиций, среди которых есть и восстановленные виды, основаны на вековых народных традициях, - боевой гопак, спас, рукопашный бой...».