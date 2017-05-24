Сборная Украины по волейболу проиграла первый отборочный матч чемпионата мира

В Лионе (Франция) завершился матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, в котором сборная Украины проиграла команде Германии, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 0:3.

Украинцы так и не сумели навязать борьбу сопернику, набрав не более 20 очков за сет - 16:25, 20:25 и 19:25.

Самыми результативными игроками сборной Украины в этом матче стали Василий Тупчий - 12 очков (1 брейк), и Андрей Куцмус, на счету которого 7 очков и 1 брейк.

Соперниками сборной Украины в отборочном турнире к ЧМ в Лионе (2-й раунд) также станут команды Турции, Азербайджана, Исландии и Франции.

По регламенту турнира лучшая команда напрямую квалифицируется на ЧМ, а команда, занявшая 2-е место в группе - попадет в стыковые матчи плей-офф, третий и последний раунд отборочного турнира.

Турнир в Лионе продлится до 28 мая.