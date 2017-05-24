Украинская легкоатлетка Антонова признана серебряным призером Олимпийских игр-2008

Украинка Елена Антонова официально признана серебряным призером Олимпиады-2008 в метании диска, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

18 августа 2008 года, на Олимпийских играх в Пекине Елена Антонова выиграла бронзовую медаль в метании диска.

Однако в связи с дисквалификацией кубинки Ярелис Барриос, которая была второй, качество награды украинки повышено до серебряной. Об этом говорится в официальном письме из Международного олимпийского комитета.

Напомним, что Антонова выиграла олимпийскую медаль в Пекине с результатом 62,59 м. Олимпийской чемпионкой стала американка Стефани Браун Трэфтон с результатом 64,74 м.