Украинская легкоатлетка Антонова признана серебряным призером Олимпийских игр-2008

17:55, 24 мая 2017
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Спортсменка, завоевавшая на Играх в Пекине бронзу, поднялась на ступеньку выше из-за допинг-скандала с соперницей из Кубы.

Антонова поменяет бронзу на серебро Игр в Пекине / Sportanalytic.com

Украинка Елена Антонова официально признана серебряным призером Олимпиады-2008 в метании диска, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

18 августа 2008 года, на Олимпийских играх в Пекине Елена Антонова выиграла бронзовую медаль в метании диска.

Однако в связи с дисквалификацией кубинки Ярелис Барриос, которая была второй, качество награды украинки повышено до серебряной. Об этом говорится в официальном письме из Международного олимпийского комитета.

Напомним, что Антонова выиграла олимпийскую медаль в Пекине с результатом 62,59 м. Олимпийской чемпионкой стала американка Стефани Браун Трэфтон с результатом 64,74 м.

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Теги: #Олимпиада#сборная Украины#легкая атлетика