Украинские шахматисты Пономарев и Криворучко возглавят команду на чемпионате Европы

Сборную Украины на чемпионате Европы по шахматам в Минске возглавят Юрий Криворучко и Руслан Пономарев, сообщает ChessDom.

На сегодняшний день на турнир заявились 396 шахматистов. В числе десяти лучших по рейтингу Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Криворучко (рейтинг - 2710) и Пономарев (2709). Среди участников европейского первенства они занимают 5-6 позиции в рейтинге, соответственно.

Участие в турнире, который продлится до 10 июня, подтвердили почти 400 спортсменов из 40 стран. В Минск планируют приехать 177 гроссмейстеров, 78 международных мастеров, 57 мастеров ФИДЕ. Украину будут представлять 32 шахматиста.

Призовой фонд турнира - 100 тысяч евро (чемпион Европы получит 20 тыс.).

Мужской чемпионат Европы по шахмтам пройдет в Минске с 29 мая по 10 июня, по швейцарской системе в 11 туров.

Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Игровые дни: 30 мая - 3 июня, 5-10 июня.