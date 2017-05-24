Лидер велогонки "Джиро д`Италия" растерял свое преимущество из-за остановки в туалет (видео)

Голландский велогонщик Sunweb Том Дюмулен из-за проблем с пищеварением растратил свое лидерство в общем зачете Джиро д'Италия, сообщает Isport.

Дюмулен лидировал до 16-го этапа Джиро с преимуществом в 2 минуты 41 секунду, но во время этапа был вынужден остановиться для похода на обочине.

Из-за этой остановки, он потерял значительное количество времени и теперь его преимущество от ближайшего преследователя - колумбийца Наиро Кинтаны из Movistar - составляет 31 секунду.

"У меня были проблемы... Я просто не мог больше сдерживаться", - заявил Дюмулен после гонки.

Одна из трех престижнейших ежегодных велогонок "Гранд Тура" (итальянская Джиро, испанская Вуэльта и Тур-де-Франс) проходит в 2017 с 5 по 28 мая.