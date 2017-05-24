Украинка Элина Свитолина накануне Ролан Гаррос рассталась с испанским тренером

Шестая ракетка мира Элина Свитолина прекратила сотрудничество с одним из тренеров - испанцем Гарбиэлем Урпи.

Напомним, в конце прошлого года Элина Свитолина рассталась с наставником Иеном Хьюзом и наняла новый тренерский штаб. В него вошли Габриэль Урпи, ранее работавший с Арантой Санчес-Викарио, Кончитой Мартинес и Флавией Пеннеттой, французский специалист Тьерри Аскьон, который также работает с Жо-Вильфридом Тсонга, и Эндрю Беттлс, бывший спарринг-партнер Аны Иванович.

Как сообщает WTA Insider, спустя полгода Свитолина приняла решение прекратить сотрудничество с один из тренеров, дабы сфокусироваться на работе с остальными. Элина решила, что продолжит свой теннисный путь без Урпи.

Вместе с испанцем украинка выиграла четыре турнира (Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим), два из которых принадлежат к престижной серии Premier 5. Она обыграла шестерых соперниц из топ-10 и добыла рекордную для Тура 31 победу в нынешнем сезоне. Также на этой неделе Свитолина поднялась на наивысшую в истории украинского женского тенниса шестую строчку рейтинга.

Сейчас Элина пребывает в Париже, где готовится к старту на Ролан Гаррос, который пройдет 28 мая — 11 июня. Высокий рейтинг позволит нашей первой ракетке попасть в топ-8 посева.