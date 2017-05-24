В Житомире около 700 человек приняли участие в соревнованиях по бегу в рамках Олимпийского дня
В рамках мероприятия состоялись показательные выступления спортсменов-баскетболистов, волейболистов, лучников и художественные номера.
В Житомире сегодня, 24 мая, около 700 детей, студентов, спортсменов и ветеранов приняли участие в соревнованиях по бегу в рамках регионального Олимпийского дня.
Как передает корреспондент УНИАН, торжества и забеги состоялись утром на Новом бульваре в Житомире.
Поздравили участников заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослав Лагута, начальник управления семьи, молодежи и спорта ОГА Светлана Гресь, заместитель председателя Житомирского областного отделения НОК Украины Леонид Самуна.
В рамках мероприятия состоялись показательные выступления спортсменов-баскетболистов, волейболистов, лучников и художественные номера.
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Продолжается Олимпийский день соревнованиями по спортивному бегу на дистанции 50 метров, 100 м, 500 м и 1000 м. Соревнуются дошкольники, учащиеся, студенты, спортивные любители и ветераны спорта.
Напомним, в Одессе 13 мая состоялся первый всеукраинский "Забег студентов".