НОК будет выплачивать стипендии медалистам зимнего Олимпийского фестиваля-2017

Чемпионы и призеры XIII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля и их наставники будут получать стипендии от Национального олимпийского комитета Украины, сообщает пресс-служба НОК.

Соответствующее решение принял на своем заседании Исполком НОК во главе с Сергеем Бубкой.

Программа рассчитана на 1 год.

Подобные стипендии Олимпийского комитета выплачиваются всем медалистам Юношеских Олимпийских игр и Европейских юношеских олимпийских фестивалей.

Зимний ЕЮОФ-2017 состоялся в феврале в турецком городе Эрзурум. На счету украинцев 3 серебряные медали, обладателями которых стали: биатлонистка Кристина Дмитренко, сноубордист Глеб Мостовенко и фигуристка Анастасия Гожва.