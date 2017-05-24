НОК будет выплачивать стипендии медалистам зимнего Олимпийского фестиваля-2017
12:11, 24 мая 2017Другое
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Программа рассчитана на 1 год.
Призеры олимпийского фестиваля будут получать стипендии / noc-ukr.org
Чемпионы и призеры XIII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля и их наставники будут получать стипендии от Национального олимпийского комитета Украины, сообщает пресс-служба НОК.
Соответствующее решение принял на своем заседании Исполком НОК во главе с Сергеем Бубкой.
Программа рассчитана на 1 год.
Подобные стипендии Олимпийского комитета выплачиваются всем медалистам Юношеских Олимпийских игр и Европейских юношеских олимпийских фестивалей.
Зимний ЕЮОФ-2017 состоялся в феврале в турецком городе Эрзурум. На счету украинцев 3 серебряные медали, обладателями которых стали: биатлонистка Кристина Дмитренко, сноубордист Глеб Мостовенко и фигуристка Анастасия Гожва.
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