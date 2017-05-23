Государство выделило почти 10 миллионов гривен на подготовку к чемпионату Европы по прыжкам в воду в Киеве

Меньше месяца осталось до старта чемпионата Европы по прыжкам в воду, который состоится в Киеве 11-18 июня.

Как сообщил на пресс-конференции министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, усилия государства в организации соревнований оценила Европейская лига плавания, которая в том числе дала очень высокую оценку столичному СК "Олимпия", где собственно и состоится чемпионат. Об этом сообщает официальный сайт министерства.

“Министерство оказывает всестороннюю организационную поддержку Федерации прыжков в воду в подготовке к соревнованиям. Государство выделило средства в размере 9,8 млн. грн. Помогает и город. КГГА предоставила 900 тыс. Уверен, чемпионат пройдет на самом высоком уровне. Теперь слово за нашими спортсменами», - подчеркнул Жданов.

Как подчеркнул президент Федерации прыжков в воду Игорь Лысов, первенство континента в Киеве – результат объединения усилий с Минмолспорта, городской администрацией Киева и НОК Украины. «Хотел бы поблагодарить Игоря Жданову за ту существенную помощь, которую предоставило министерство по приобретению нового, современного оборудования, необходимого для проведения чемпионата», - отметил Лысов.

Вход на соревнования для болельщиков будет свободным. В то же время организаторы позаботились об усилении мер безопасности во время проведения турнира и призвали болельщиков с пониманием отнестись к такой необходимости.

Будет организована и телетрансляция соревнований на Первом национальном канале.

Участие в чемпионате континента примут 140 спортсменов из 24-х стран. Хозяев на соревнованиях будет представлять команда в составе 15 спортсменов, среди них - и новички взрослых соревнований, сообщила главный тренер сборной Украины Тамара Токмачова.

Напомним, в 2016 году в Лондоне на чемпионате Европы сборная Украины по прыжкам в воду заняла третье общекомандное место, завоевав 8 наград, из них 3 золотые.