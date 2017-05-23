Бывший победитель теннисного Australian Open осужден за участие в договорном матче

Победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису в юниорских соревнованиях 2016 года Оливер Андерсон осужден за участие в договорном матче, сообщает австралийская The Age.

Теннисист признался в участии в такой игре.

Австралийский теннисист договорился с сообщником о том, что проиграет первый сет матча турнира серии "Challenger" и действительно уступил его сопернику со счетом 4:6, ведя по ходу игры - 4:0. Второй и третий сет Андерсон выиграл - 6:0, 6:2.

Его сообщник намеревался сделать ставку на проигрыш Андерсона в первом сете в размере 10 тысяч долларов, но в букмекерской конторе ограничили ставу суммой в 2 тыс. долларов, сообщив о подозрительной ставке в полицию.

В итоге, Андерсона приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 500 долларов.