На участие в зимней Олимпиаде-2018 будут претендовать 57 украинских спортсменов

57 украинских спортсменов будут претендовать на участие в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года Пхенчхане (Южная Корея). Сегодня Национальный олимпийский комитет утвердил список спортсменов-кандидатов на участие в Олимпиаде-2018, сообщил вице-президент НОК Николай Томенко.

«Поскольку наши наибольшие надежды на высокие результаты в этой Олимпиаде связаны с биатлоном, то хорошей новостью является то, что на обращения спортсменов и федераций биатлона Международный олимпийский комитет поставил условие перед организаторами реконструировать биатлонный стадион и стрельбище, к уровню готовности которых были серьезные нарекания», – отметил Томенко.

Читайте такжеСборная Украины не завоюет ни одной награды на зимних Играх-2018 в Пенчхані - аналитики Gracenote SportsКроме того, учитывая, что олимпийское движение и Олимпиада – не только спортивное, но и геополитическое событие, НОК готовит обращение к президенту и МИД о необходимости скорейшего назначения посла Украины в Южной Корее, поскольку Украина на государственном уровне должна активно помогать в организации проведения Олимпиады. На сегодня Посольство Украины в Республике Корея возглавляет временно поверенный Тарас Федунков.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.