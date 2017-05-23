Свитолина: Горжусь теми спортсменами, которые продолжают выступать за Украину

Украинка Элина Свитолина, ставшая накануне 6-й ракеткой мира согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации, рассказала о своих взаимоотношениях с коллегами по сборной Украины из других видов спорта, сообщает ASAP Sports.

"Встречи с людьми, которые делают что-то для нашей страны, особенные. Потому что многие спортсмены из Украины поменяли паспорт на российский или казахский. Они не хотят терпеть, или у них нет денег, или еще что-то... Поэтому я горжусь теми спортсменами, которые продолжают выступать за Украину, ведь знаю, через что им приходится проходить, не имея возможности тренироваться в хороших условиях. Я горжусь быть украинкой и представлять свою страну", - отметила теннисистка.

Как сообщал УНИАН, в минувшее воскресенье Свитолина выиграла престижнейший турнир в Риме и поднялась на 6-е место в мировом рейтинге. Украинка установила национальный рекорд. Никто ранее из наших теннисисток не поднимался так высоко в рейтинге WTA.