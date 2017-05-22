Украинец Коростылев выиграл Кубка мира по стрельбе
18:15, 22 мая 2017Другое
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Наш спортсмен победил в дисциплине стрельба из пневматического пистолета с 10 метров.
Коростылев выиграл Кубок мира / issf-sports.org
В Мюнхене проходит этап Кубка мира по спортивной стрельбе, где украинец Павел Коростылев победил в стрельбе из пневматического псиолета с 10 метров, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец выбил итоговую сумму 240,9 балла.
Второе место у Томоюки Мацуды из Японии - 238,7, третье - у Джонго Джина из Южной Кореи - 218,4 балла.
Еще один украинец Олег Омельчук занял 7-е место - 136,2 балла.
Эта победа стала первой для сборной Украины на турнире.
Кубок мира по стрельбе проходит в Мюнхене с 17 по 24 мая.
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