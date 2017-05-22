Украинец Коростылев выиграл Кубка мира по стрельбе

В Мюнхене проходит этап Кубка мира по спортивной стрельбе, где украинец Павел Коростылев победил в стрельбе из пневматического псиолета с 10 метров, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец выбил итоговую сумму 240,9 балла.

Второе место у Томоюки Мацуды из Японии - 238,7, третье - у Джонго Джина из Южной Кореи - 218,4 балла.

Еще один украинец Олег Омельчук занял 7-е место - 136,2 балла.

Эта победа стала первой для сборной Украины на турнире.

Кубок мира по стрельбе проходит в Мюнхене с 17 по 24 мая.