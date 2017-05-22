Обнародована заявка сборной Украины на отборочный турнир ЧМ-2018 по волейболу

Главный тренер мужской национальной сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш обнародовал состав команды на отборочный турнир ЧМ-2018, сообщает Volleyball.ua.

Из 15 волейболистов, которые проходили тренировочный сбор в Ивано-Франковске, осталось 13. В окончательную заявку не попали диагональный харьковского "Локомотива" Юрий Томин и доигровщик Олег Шевченко, который прошлый сезон провел в Казахстане в команде "Атырау". Также во Франции к команде присоединится Олег Плотницкий, который на днях завоевал право выступать в финальной части Чемпионата мира-2017 с молодежной сборной Украины U-21.

Читайте такжеМолодежная сборная Украины по волейболу пробилась в финальную часть чемпионата мираОкончательный состав команды выглядит следующим образом:

Связующие: Владимир КОВАЛЬЧУК ("Дагестан" Россия), Дмитрий СТОРОЖИЛОВ ("Бельско-Бяла" Польша)

Либеро: Горден БРОВЬ ("Барком-Летучие мыши" Львов), Денис ФОМИН ("Динамо-Тараз" Казахстан)

Центральные блокирующие: Константин РЯБУХА ("Триколор Плоешти" Румыния), Андрей ЛЕВЧЕНКО ("Казхром" Казахстан), Максим ДРОЗД ("Локомотив" Харьков), Юрий СЕМЕНЮК ("Барком-Летучие мыши" Львов)

Доигровщики: Андрей КУЦМУС ("Урал" Россия), Андрей Дьячков ("Монпелье" Франция), Олег ПЛОТНИЦКИЙ ("Локомотив" Харьков"), Алексей КЛЯМАР ("Лилль" Франция)

Диагональные: Василий ТУПЧИЙ ("Алтай" Казахстан), Владимир ТЕВКУН ("Барком-Летучие мыши" Львов).

Отборочный турнир ЧМ-2018 пройдет с 24 по 28 мая в Лионе (Франция). Сборная Украины попала в группу А, где встретится с Францией, Германией, Исландией, Турцией и Азербайджаном.