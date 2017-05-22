Международная велогонка Tour of Ukraine завершилась на столичном Крещатике победой украинца Виталия Буца

Гонщик киевской команды «KOLSS Cycling Team» Виталий Буц стал победителем международной многодневной велогонки Tour of Ukraine. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе соревнований.

Четвертый этап главной веломногодневки страны Tour of Ukraine, который стал финальным в соревнованиях, выиграл партнер Виталия Буца по команде «KOLSS Cycling Team» Сергей Лагкути. В спринтерском финише на Крещатике Лагкути опередил Буца и другого партнера по команде Андрея Василюка.

Это же трио, но в другой последовательности, возглавило и итоговый зачет международной велогонки. Победителем стал Виталий Буц, второй – Андрей Василюк, третий – Сергей Лагкути.

«Первые три места в генеральной классификации – это лучше, чем мы ожидали, – рассказывает Андрей Василюк. – В этом году очень сильные соперники приехали. Поэтому мы до последнего момента боролись, вопрос был в секундах. Однако мы устояли, дали бой. Гонка для нас прошла успешно и мы очень довольны».

Сергей Лагкути, который в прошлом году выиграл генеральную классификацию Tour of Ukraine, признался, что самым сложным был заключительный 4-й этап: «Потому что были на дистанции участки с брусчаткой, и все шли близко друг к другу. Была яростная борьба за пьедестал общего зачета, до последнего. Нам очень приятно победить на родной земле».

В командном зачете Tour of Ukraine второй год подряд победа осталась за хозяевами – «KOLSS Cycling Team». На втором месте – «Minsk Cycling Club», на третьем – «Vino-Astana Motors».