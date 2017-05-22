13 зарубежных мужских команд будут участвовать в киевской велогонке Race Horizon Park

Для участия в киевской велогонке Race Horizon Park зарегистрировались 22 команды, среди которых 13 зарубежных и 9 украинских, сообщает оргкомитет соревнований.

Зарубежные коллективы представлены преимущественно коллективами из Азербайджана, Беларуси, Дании, Израиля, Казахстана, Польши и США, которые и составят основную конкуренцию киевской команде Kolss Cycling Team. Коллектив под руководством Николая Скоренко, который с 2013-го года победил на абсолютно всех гонках в рамках Race Horizon Park, выйдет на старт в своем сильнейшем составе. Цвета Kolss Cycling Team в Киеве защитят Виталий Буц, Андрей Кулик, Сергей Лагкути, Андрей Василюк, Александр Поливода и Михаил Кононенко.

Именно Kolss Cycling Team, состав которой пестрит предыдущими победителями Race Horizon Park, бесспорно будет главным фаворитом всех трех киевских гонок. Тем не менее, международная конкуренция более чем серьезная и легкой прогулки у хозяев соревнований не получится.

Читайте такжеВ Киеве состоится велогонка для любителей в рамках Race Horizon Park -2017 Азербайджанская команда Synergy Baku Cycling Project, одна из сильнейших команд в континентальном дивизионе, везет в Киев своего лидера Кирилла Позднякова, находящегося в сумасшедшей форме. Сильные белорусы из Minsk Cycling Club приедут со своим лидером Станиславом Божковым и сильным спринтером Сергеем Попком. Казахстанский десант из Vino – Astana Motors возглавит сильные молодые гонщики Евгений Гилич и Степан Астафьев. А поляки из Wibetech 7r Fuji выставят на старт сразу двух экс-призеров Race Horizon Park предыдущих лет, Ячека Морайко и Марека Руткевича.

«В очередной раз на старт в Киеве выйдет очень сильный международный пелотон, готовый бросить вызов хозяевам из Kolss Cycling Team. Мы очень рады, что наша киевская гонка пользуется большой популярностью у зарубежных команд, хоть, конечно, и надеемся на победу украинских спортсменов, – говорит Александр Башенко, президент Федерации велоспорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park. - Также очень приятно, что в рамках гонки во второй раз пройдут международные женские старты, а также традиционный любительский заезд. Я бы хотел еще раз, от лица организаторов и Федерации велоспорта Украины, поблагодарить администрации города Киева и Чабанов, а также всех наших партнеров за поддержку в организации гонки. Все вместе мы делаем Race Horizon Park визитной карточкой нашего города».

Также стоит отметить, что на данный момент для участия в женских стартах на Race Horizon Park уже зарегистрировались 7 зарубежных команд из 5 стран, среди которых Беларусь, Великобритания, Чехия, Израиль, Литва и Польша. Особое внимание в этом списке стоит обратить на сильный британский коллектив WNT Pro Cycling Team. Кроме того, бросить вызов украинским командам готовы крепкие национальные сборные Беларуси и Чехии, а также клуб Minsk Cycling Club, женская команда которого проводит свой первый профессиональный сезон.

Race Horizon Park состоится в Киеве и окрестностях с 26 по 28 мая.