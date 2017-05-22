Свитолина поднялась в рейтинге WTA и впервые стала 6-й ракеткой мира

Украинка Элина Свитолина после победы накануне на турнире в Риме существенно поднялась в рейтинге Женской теннисной ассоциации, впервые попав в Топ-6 спорстменок мира, сообщает WTA.

На счету нашей теннисистки 4575 очков и она улучшила свою позицию на 5 мест, поднявшись с 11-го на 6-е.

Более того, наша спортсменка является лучшей в другом рейтинге, где учитываются результаты только текущего сезона. В 2017-м году она набрала больше всех очков.

Впереди украинки в классическом рейтинге только пять теннисисток - Ангелик Кербер (Германия) - 7035 очков, Серена Уильямс (США) - 6110, Каролина Плишкова (Чехия) - 6100, Симона Халеп (Румыния) - 5790, Гарбинье Мугуруза (Испания) - 4636.

Накануне Свитолина выиграла теннисный турнир в Риме, обыграв в финале Халеп. А после победы отметила: "Мы, украинцы, всегда держимся за свою мечту и никогда от нее не отступаем. Мы очень упорные и никогда не сдаёмся. Думаю, что и у меня это качество хорошо заметно, но я считаю его национальным - нам ведь никогда ничего легко не давалось. Даже если ты хорош в своём деле, нужно работать в несколько раз больше коллеги из другой страны - ему всё досталось проще. А некоторым - вообще даром. Мы же вынуждены выкладываться на триста процентов. Мне нравится такой подход".

Как сообщал УНИАН, теннисный рейтинг обновляется еженедельно, по понедельникам. Ранее, в нынешнем сезоне, Свитолина впервые попала в Топ-10 сильнейших спортсменок мира.