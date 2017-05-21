Украинцы выиграли Кубок Европы по спортивной ходьбе в командном и индивидуальном зачете

Украинцы выиграли Кубок Европы по спортивной ходьбе на дистанции 50 км, а Иван Банзерук оформил победный дубль, финишировав первым еще и в индивидуальном зачете, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Соревнования, которые состоялись в воскресенье, принимали Подебрады (Чехия).

На дистанции 50 км первые две ступеньки пьедестала завоевали украинцы. Иван Банзерук победил (3:48.15), а Игорь Главан финишировал вторым (3:48.38). В командном зачете они оформили победу вместе с Марьяном Закальницким и Андреем Гречковским.

Бронзовые медали в командном зачете Украине принесла мужская юниорская команда в составе Виктора Шумика, Эдуарда Забуженко и Виктора Кононенко. Лучшим из украинцев был Шумик. С личным рекордом, 41.38 мин, он финишировал четвертым.

Также отметим четвертое и пятое места на дистанции 20 км среди женщин у Инны Кашиной (1:30.11) и Надежды Боровской (1:30.26) соответственно.