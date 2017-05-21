Украинка Сапсай стала чемпионкой Европы по самбо

В Минске завершился чемпионат Европы среди мужчин и женщин, где в последний день украинцы выиграли 5 наград: «золото» и четыре «бронзы», сообщает Федерация самбо Украины.

Чемпионство завоевала Анастасия Сапсай в весовой категории свыше 80 кг.

Бронзовые награды на счету Натальи Илькив (до 56 кг), Екатерины Москалевой (до 68 кг.), Алексея Ниженко (до 82 кг). и Петра Давыденко (боевой раздел, до 90 кг.)

Интересно, что еще одно "золото" - в первый день турнира - выиграла еще одна Анастасия - Шевченко.

Таким образом, в сумме у сборной Украины 16 медалей (2 – 6 – 8).

В командном зачете женская и мужская (в боевом разделе) команды Украины заняли 2-е место вслед за командой России.

Чемпионат Европы в Минске проходил с 19 по 21 мая.