Свитолина выиграла теннисный супертурнир в Риме

В Риме завершилс финальный матч теннисного турнира Internazionali BNL d'Italia серии Premier 5, где украинка Элина Свитолина обыграла Симону Халеп из Румынии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 6:1.

Матч продолжался чуть менее двух часов.

Соперницы на равных провели первые два сета. Вначале румынка Халеп сделал лишний брейк и выиграла сет, а в середине игры, при счете 5:5 во второй партии, украинка сумела выиграть два гейма подряд и выровнять ситуацию на корте.

Как оказалось впоследствии, этот момент стал решающим в игре. В третьей решающей партии Свитолина полностью контролировала ход игры и выиграла партию в семи геймах, за явным преимуществом.

Таким образом, Свитолина выиграла четвертый турнир в 2017-м году.