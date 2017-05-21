Украинки остались без медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике

В Будапеште завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике, где спортсменки сборной Украины остались без наград, сообщает официальный сайт соревнований.

Накануне, в командном турнире, сборная Украины заняла 5-е место, набрав итоговые 46.850 балла. Наша сборная пропустила вперед команды России, Беларуси, Болгарии и Израиля.

В воскресенье первыми вышли на ковер юниорки, где в групповых соревнованиях сборная Украины заняла последнее 8-е место - 15,200 балла. Тройку призеров составили команды России, Италии и Израиля.

В турнире "сеньорок", в отсутствии индивидуального многоборья в программе соревнований, спортсменки разыгрывали медали только в отдельных упражнениях. Украинка Виктория Мазур выстуала в двух финалах из четырех, где дважды заняла 7-е место - в упражнении с мячом (15,700) и булавами (15,950).

Четыре золотые медали поделили между собой сестры-россиянки Дина и Арина Аверины - по две золотые награды.

Лидер сборной Украины Анна Ризатдинова пропускала турнир в Будапеште.

Чемпионат Европы проходил в Будапеште с 19 по 21 мая.