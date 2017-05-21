Украинцы добыли пять побед на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Португалии
Наши спортсмены поднимались на пьедестал почета, в общей сложности, 11 раз.
В португальском Монтемор-у-Велью завершился первый этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, где спортсмены сборной Украины завоевали пять золотых медалей, сообщает официальный сайт соревнований.
Всего украинцы 11 раз поднимались на пьедестал почета соревнований.
Накануне, в субботу, в первый день соревнований, Игорь Трунов/ Иван Семикин выиграли в байдарке на дистанции 500 метров (1.28,059), а Виталий Цуркан/ Олег Кухарик также в байдарке, но на дистанции 1000 метров (3.09,732).
Сегодня побед добились Олег Кухарик в одиночке на дистанции 500 метров (01:37.583), Дмитрий Янчук\Тарас Мищук в двойке-каноэ на дистанции 500 метров (01:41.562) и байдарка-четверка Кирилл Черноморов/Олег Кухарик/Даниил Кузьмин/Игорь Трунов также на дистанции 500 метров (01:20.586).
Также на счету сборной Украины две серебрянные и четыре бронзовые медали.
Первый этап КМ по гребле на байдарках и каноэ проходил в Португалии с 19 по 21 мая.