Перед финальным этапом велогонки Tour of Ukraine лидирует украинский гонщик Виталий Буц

Украинский гонщик команды «KOLSS Cycling Team Виталий Буц возглавляет общий зачет международной велошоссейной многодневной гонки Tour of Ukraine перед заключительным днем соревнований. На всех трех этапах Виталий оказывался на пьедестале – на первом победил лично, на втором – в составе команды, а накануне финишировал третьим.

Вырвать же победу на дистанции в 196,8 километров, которая пролегала в Буче и окрестных селах, сумел немец Тино Томель. Вторым финишную линию пересек аргентинец Херман Николас Тивани Перес. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе соревнований.

«Это был хороший этап. Очень быстрый на старте. Нам было трудно соревноваться. Но команда хорошо отработала на меня, – поделился впечатлениями триумфатор этапа Томель. – Самое интересное было увидеть страну. Все рассматривал, потому что я впервые в Украине. И мне здесь нравится».

Накануне финального этапа, который в воскресенье состоится в Киеве, все три первых места генеральной классификации занимают гонщики украинской команды «KOLSS Cycling Team». Вслед за Виталием Буцем, который сейчас едет в желтой майке, расположились Андрей Василюк и Сергей Лагкути. Они проигрывают лидеру 13 и 14 секунд соответственно.