Молодежная сборная Украины по волейболу пробилась в финальную часть чемпионата мира

Молодежная сборная Украины по волейболу (среди игроков до 21 года) завоевала право выступать в финальной части мирового первенства. В последний раз украинская "молодежка" участвовала на подобном форуме 16 лет назад.

В квалификационном турнире чемпионата мира, который проходил в Сербии, украинская команда заняла первое место. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.

В решающем поединке в субооту вечером подопечные Николая Пасажина обыграли хозяев соревнований - сборную Сербии со счетом 3:1.

На этот раз "сине-желтые" нарушили неприятную традицию проигрывать первую партию (именно так разворачивались события в двух предыдущих встречах против Франции и Болгарии). Стартовый сет был за украинцами - 26:24, как и второй, в котором наша команда также была лучшей - 25:12.

В третьем сете сербы, которые считались вместе с нашей командой главными фаворитами группы, предприняли отчаянную попытку вернуться в игру и праздновали успех - 25:18 в их пользу. Но все расставила по своим местам четвертая партия, которая стала завершающей.

Сборная Украины, как и в двух предыдущих встречах, выиграла матч со счетом 3:1 (26:24, 25:12, 18:25, 25:22) и вышла в финальный турнир чемпионата мира. Он состоится в Чехии с 23 июня по 2 июля этого года.

Отметим, что в сентябре 2016-го эта же молодежная команда под руководством Николая Пасажина стала главной сенсацией чемпионата Европы, завоевав серебряные медали, а лидер "сине-желтых" Олег Плотницкий получил титул MVP чемпионата.