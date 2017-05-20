Впервые в истории женского тенниса Украины Свитолина попадет в Топ-8 сеяных на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина обеспечила себе попадание в топ-8 посева на Ролан Гаррос.

Такой успешный посев гарантирован Элине после ее выхода в финал Открытого чемпионата Италии, сообщает Sport Arena.

Второй по счету турнир Большого Шлема этого года стартует уже совсем скоро — основная сетка Ролан Гаррос пройдет на парижских кортах с 29 мая по 11 июня. Впервые в истории Украина будет иметь свою представительницу в топ-8 посева на турнире-мэйджоре.

Напомним, благодаря сегодняшней победе украинка займет первую строчку в Чемпионской гонке. Кроме того, в онлайн-рейтинге WTA Свитолина идет девятой и в случае победы над Симоной Халеп в финале Рима станет шестой ракеткой мира. Это безусловно лучший показатель в истории женского тенниса Украины.

Учитывая, что вторая ракетка мира Серена Уильямс на Ролан Гаррос не выступит, Элина впервые в карьере войдет в топ-8 посева на Большом Шлеме. Харьковчанка повторит достижение Андрея Медведева, который в лучшие годы приезжал на мэйджоры в статусе четвертого сеяного.