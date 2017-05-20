Сборная Украины по самбо завоевала семь медалей на чемпионате Европы в Минске

Во второй соревновательный день сборная Украины завоевала семь медалей – среди них пять серебряных и две бронзовые. К сожалению, никому из украинских спортсменов не удалось повторить вчерашний незаурядный успех Анастасии Шевченко, поднявшейся на высшую строчку в категории до 60 кг.Сегодня в столице Беларуси - Минске - продолжился чемпионат Европы по самбо.

Читайте такжеУкраинка Анастасия Шевченко завоевала золото чемпионата Европы по самбо, победив в финале россиянкуСразу пять наших спортсменов сегодня пробились в финалы в своих категориях, но, к сожалению, все проиграли решающие схватки, сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины.

Серебряные награды завоевали в женском самбо Мария Буйок (категория до 52 кг, Ивано-Франковск) и Галина Ковальская (до 80 кг, Одесса).

В боевом разделе самбо также завоевали серебро Александр Воропаев (до 62 кг, Одесса), Дмитрий Баток (до 82 кг, Киев) и Размик Тоноян (свыше 100 кг, Киев).

Бронзовую медаль среди женщин завоевала Юлия Храмова (до 64 кг, Киев).

Единственную пока медаль мужской сборной в спортивном разделе самбо принес Андрей Болобан (до 100 кг, Черкассы) - бронза.

Теперь в послужном списке украинской сборной на чемпионате Европы 11 наград (1-6-4).

В воскресенье в Минске разыграют последние 9 медальных комплектов.