Киевляне победили на втором этапе международной велогонки Tour of Ukraine
Гонщик столичной команды «KOLSS Cycling Team» Виталий Буц стал единоличным лидером генеральной классификации.
Киевская команда «KOLSS Cycling Team» выиграла второй этап главной веломногодневки страны – Tour of Ukraine.
30 километров командных гонок между Сухолучьем и Дымером, что на Киевщине, «кольсы» преодолели за 31 минуту и 59 секунд.
В составе команды ехали Сергей Лагкути (победитель Tour of Ukraine 2016 года), Андрей Василюк, Михаил Кононенко, Александр Поливода, Александр Превар и Виталий Буц, который стал единоличным лидером генеральной классификации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе соревнований.
Со вторым временем финишировала команда «Minsk Cycling Club», на третьем месте – «Vino-Astana Motors».
«Приятно, что именно украинская команда стала лучшей среди представителей 20-ти стран, – сказал президент «KOLSS Cycling Team» Николай Скоренко. – Наша команда доказывает силу украинского велоспорта на многих международных гонках на разных континентах, поэтому важно было показать результат и дома. Впрочем, самое интересное еще впереди – на двух заключительных этапах ожидаем ожесточенную борьбу за победу в общем зачете Tour of Ukraine».
Третий этап многодневки состоится в субботу в Буче. Дистанция состоит из трех кругов общей протяженностью 189 километров.
Финиш многодневного веломарафона запланирован на воскресенье 21 мая, 11 часов утра на Майдане Незалежности.