Киевляне победили на втором этапе международной велогонки Tour of Ukraine

Киевская команда «KOLSS Cycling Team» выиграла второй этап главной веломногодневки страны – Tour of Ukraine.

30 километров командных гонок между Сухолучьем и Дымером, что на Киевщине, «кольсы» преодолели за 31 минуту и 59 секунд.

В составе команды ехали Сергей Лагкути (победитель Tour of Ukraine 2016 года), Андрей Василюк, Михаил Кононенко, Александр Поливода, Александр Превар и Виталий Буц, который стал единоличным лидером генеральной классификации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе соревнований.

Со вторым временем финишировала команда «Minsk Cycling Club», на третьем месте – «Vino-Astana Motors».

«Приятно, что именно украинская команда стала лучшей среди представителей 20-ти стран, – сказал президент «KOLSS Cycling Team» Николай Скоренко. – Наша команда доказывает силу украинского велоспорта на многих международных гонках на разных континентах, поэтому важно было показать результат и дома. Впрочем, самое интересное еще впереди – на двух заключительных этапах ожидаем ожесточенную борьбу за победу в общем зачете Tour of Ukraine».

Третий этап многодневки состоится в субботу в Буче. Дистанция состоит из трех кругов общей протяженностью 189 километров.

Финиш многодневного веломарафона запланирован на воскресенье 21 мая, 11 часов утра на Майдане Незалежности.