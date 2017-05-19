Элина Свитолина впервые в карьере обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала очередную громкую победу, обыграв чешку Каролину Плишкову в 1/4 финала турнира серии Premier 5 в Риме.

Отличный хардовый сезон Элины Свитолиной перерос в не менее успешный грунтовый отрезок. Однако в соперницы украинке досталась одна из сильнейших соперниц Каролина Плишкова, которая имела стопроцентный показатель предыдущих встреч против Элины - пять побед в пяти встречах.

На старте поединка Каролину откровенно лихорадило, и она довольно легко уступила партию - 2:6.

На старте второй партии чешка также сразу же отдала свою подачу. Казалось, что победа Свитолиной уже не обсуждается. Но Каролина неожиданно вернулась в игру, прибавив в активности и в точности ударов. В середине сета она перехватила инициативу, а затем и повела в счете. Но в 10-м гейме чешка неожиданно дрогнула при подаче на партию. Свитолина почувствовала слабину соперницы и перевела сет на тай-брейк.

Там шла равная борьба и первой до сетболов добралась Каролина, но все три попытки упустила. Далее уже украинка вырвалась вперед, и, как и в матче с Корне, выиграла тай-брейк с нетипичным счетом 11:9.

Элина прервала серию из пяти поражений против Плишковой и в четвертый раз в сезоне одолела соперницу из топ-3.

Соперницей украинки в полуфинале будет испанка Гарбинье Мугуруса, обыгравшая в 1/4-й Венус Уильямс - 6:2, 3:6, 6:2.

Рим, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина, 8) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 6:2, 7:6 (9)