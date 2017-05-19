Молодежная сборная Украины по волейболу одержала вторую победу в отборе на чемпионат мира-2017
21:50, 19 мая 2017Другое
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Как и вчера, 21-летние украинские волейболисты проиграли первую партию, но обыграли соперников в трех следующих.
Сборная Украины одержала две победы в двух матчах / fivb.org
Молодежная сборная Украины по волейболу одержала вторую победу в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2017, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.
Удачно начав турнир в Сербии в четверг матчем против Франции (3:1), "сине-желтые" развили успех на следующий день в матче с Болгарией.
Сегодня, как и вчера, победа оказалась волевой - сюжет поединка с болгарами был похож на вчерашнюю встречу с "трехцветными". Проиграв первую партию сборной Болгарии, украинские волейболисты в тяжелой борьбе взяли три следующие - 3:1 (22:25, 26:24, 27:25, 25:21).
Теперь в активе нашей команды две победы в двух матчах. Завтра в 20:00 по киевскому времени решающий матч - со сборной Сербии.
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