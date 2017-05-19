Молодежная сборная Украины по волейболу одержала вторую победу в отборе на чемпионат мира-2017

Молодежная сборная Украины по волейболу одержала вторую победу в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2017, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.

Удачно начав турнир в Сербии в четверг матчем против Франции (3:1), "сине-желтые" развили успех на следующий день в матче с Болгарией.

Сегодня, как и вчера, победа оказалась волевой - сюжет поединка с болгарами был похож на вчерашнюю встречу с "трехцветными". Проиграв первую партию сборной Болгарии, украинские волейболисты в тяжелой борьбе взяли три следующие - 3:1 (22:25, 26:24, 27:25, 25:21).

Теперь в активе нашей команды две победы в двух матчах. Завтра в 20:00 по киевскому времени решающий матч - со сборной Сербии.