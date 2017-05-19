Первый этап веломногодневки Tour of Ukraine выиграл лидер сборной Украины Виталий Буц

Гонщик киевской команды «KOLSS Cycling Team», один из лидеров сборной Украины по велошосейным гонкам Виталий Буц выиграл первый этап международной многодневной гонки Tour of Ukraine.

Дистанция групповой гонки составляла 179,1 километра. После старта на центральной площади Белой Церкви более сотни участников из 20-ти стран мира отправились на 7 кругов по маршруту: Белая Церковь – с. Малая Малиновка – с. Сорокотяги – с. Озорна – с.Малая – Белая Церковь.

Эта трасса ставила перед велосипедистами ряд непростых задач – были и перепады высоты, и открытые участки со встречным и боковым ветром. Поэтому попытки отдельных гонщиков оторваться от основной группы в конце концов успеха не принесли – пелотон каждый раз довольно легко доставал беглецов.

Первое место разыгрывалось на финише. Лучше подготовительную работу для своего спринтера провела «KOLSS Cycling Team» – и Виталий Буц не подвел партнеров по команде.

«Дома очень важна победа, – говорит триумфатор первого этапа. – Для нас хороший сложился день. Сначала пытались на боковом ветру порвать группу, но ветер был не сильный. Огромное спасибо ребятам, они очень много работали и везли меня на основной финиш. И слава Богу, что у нас все получилось и мы победили».

Вторым финишировал еще один украинец Артем Теслер («Yunnan Lvshan Landscape»), третьим – латыш Эмиль Лиепин из команды «Rietumu Banka-Riga». Он же сейчас возглавляет генеральную классификацию.

Впереди в Tour of Ukraine еще три этапа. Сегодня – командная гонка. Финиширует главная веломногодневка страны в воскресенье, 21 мая, на Майдане Незалежности.