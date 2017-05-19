Всемирное антидопинговое агентство не сможет наказывать федерации до начала зимней Олимпиады в Пхенчхане

Всемирное Антидопинговое агентство (ВАДА) не имеет права единолично наказывать олимпийские комитеты и спортивные федерации до начала Олимпийских игр 2018 года.

Об этом рассказал глава ВАДА Крейг Риди после заседания, где был утвержден план организации, сообщает ТСН Проспорт.

"Не думаю, что нам удастся получить это право до Олимпиады в Пхенчхане. Это не самый срочный вопрос, поскольку для нас важно создать единый международный антидопинговый стандарт, который бы включал в себя требования по лабораториям и саму процедуру тестирования. Мы хотим, чтобы в будущем все участники спортивного движения придерживались единых правил", - отметил Риди.

Напомним, недавно в ВАДА сообщили о намерении утвердить новые правила, которые бы позволили организации наказывать национальные олимпийские комитеты по аналогии с наказанием отдельных спортсменов.